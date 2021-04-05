Уфа, , 09:32 — REGNUM Менее 18% муниципальных и государственных служащих получили прививку от COVID-19 в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, в настоящий момент республика получила 183 692 дозы вакцины от COVID-19.

На совещании глава Башкирии Радий Хабиров выказал тревогу по поводу динамики заражения коронавирусом муниципальных и государственных служащих.

В связи с этим он призвал усилить санитарно-эпидемиологические меры, и если будет нужно, то увеличить поставку вакцины от COVID-19 на предприятия.

«На нас ответственность. Помимо того, что мы организовываем борьбу с коронавирусом, мы должны быть в строю. Поэтому и ответственность должна быть», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прививки от COVID-19 в Башкирии получили 151 180 желающих, а завершили вакцинацию 102 209 человек.