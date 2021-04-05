Пермь, 5 апреля, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Глава Перми Алексей Дёмкин объявил замечание главам районов за неудовлетворительное состояние тротуаров, сообщает пресс-служба мэрии.

Кульчицкий Александр ИА Красная Весна Тротуар

«Из-за минусовой температуры и выпадения осадков в ночь на 5 апреля с утра во всех районах города зафиксирована скользкость на тротуарах», — отметили в администрации.

В ночь на 5 апреля спецкомиссия провела проверку содержания дорог. Основным нарушением стал гололед на тротуарах и проезжей части, поскольку они не были обработаны противогололедными материалами. Перед подрядчиками поставлена задача — в кратчайшие сроки устранить недостатки.

Стоит отметить, в первые дни апреля в Перми выпало более половины месячной нормы осадков.