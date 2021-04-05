Москва, , 09:24 — REGNUM Уроженца Ингушетии Ризвана Котиева, разыскиваемого четыре года по подозрению в участии в убийстве журналиста Амерхана Кокурхоева, задержали в Москве. По данным пресс-службы Следственного комитета по региону, фигурант уголовного дела заключен под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, 27-летний журналист телеканала «Ингушетия» Амерхан Кокурхоев был убит 1 января 2017 года. Его доставили в больницу с колото-резаными ранами после конфликта с соседями — 60-летним Русланом Джамальдиновым и его сыном Ризваном Котиевым.

Врачам не удалось спасти телекомментатора, следователи по факту убийства возбудили уголовное дело. В рамках его расследования был задержан старший из нападавших, он признался в убийстве и был осужден на 8,5 года колонии строгого режима.

Его сын скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В настоящее время его обвиняют в подстрекательстве к совершению убийства.

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