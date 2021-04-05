Москва, , 09:23 — REGNUM В Москве будет реализован проект благоустройства проспекта Андропова, Липецкой улицы и других улиц, складывающихся в единую магистраль от Таганки до трассы М-4. Об этом 5 апреля сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

«Большие Каменщики, Новоспасский проезд, Симоновский Вал, улица Велозаводская, проспект Андропова, Пролетарский проспект и, наконец, Липецкая улица с выходом на МКАД и федеральную трассу М-4 — таков маршрут магистрали протяженностью 14,2 км», — написал он.

Собянин рассказал, что в последние годы московские власти развязывали узлы, создающие заторы на магистрали. Так, был построен тоннель под Каширским шоссе, появилась станция метро «Технопарк», возведена крупная эстакада на Липецкой улице.

Сейчас, по его словам, пришло время для комплексного благоустройства. При этом глобальных изменений не планируется. Приоритетами станут ремонт тротуаров и высадка деревьев. Основные работы пройдут от станции «Коломенская» до Липецкой улицы. Наиболее востребованные пешеходами участки планируется замостить плиткой, а паутину проводов спрячут под землю.

Завершение основных работ по благоустройству планируется до конца 2021 года.