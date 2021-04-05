Санкт-Петербург, 5 апреля, 2021, 09:29 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за январь — февраль 2021 года умер 14 541 человек. Прирост смертности в текущем году, по сравнению с тем же периодом 2020 года, составил 40,1% (+4161 смерть). За февраль 2021 года в Северной столице умерли 6218 человек, прирост смертности к февралю 2020 года составил 24% (+1205 смертей). Такие данные обнародовал Росстат.

Василий Перов. Сцена у могилы (фрагмент). 1859

Естественная убыль населения в Петербурге за январь — февраль 2021 года составила 6995 человек, что значительно больше по сравнению с убылью 1259 человек за тот же период 2020 года, когда в России еще не началась эпидемия коронавируса.

Соотношение числа умерших в Петербурге за первые два месяца 2021 года к числу родившихся за тот же срок составило 192,7%, то есть превысило почти в два раза.