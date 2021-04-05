Варшава, , 09:20 — REGNUM В рамках новой программы правящей в Польше партии «Право и справедливость» предусмотрены существенные изменения в системе образования республики. Об этом сообщил министр образования Польши Пшемыслав Чарнек 4 апреля во время интервью TVP Info.

«В новой программе правящих сил очень много внимания уделяется образованию в школах и высших учебных заведениях. И не только материальной стороне вопроса, но в ней предусмотрены и новые способы обучения», — заявил Чарнек.

Также министр отметил, что нововведения будут вводить постепенно, «эволюционно, а не революционно». «Школа и университет — это не те места, где должны совершаться революции», — отметил он.

Какие именно это будут нововведения, Чарнек не сообщил, сославшись на то, что в ближайшее время новый курс партии будет обнародован.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что правящая в Польше консервативная партия «Право и справедливость» представит новую программу, которая будет реализована в республике в ближайшие годы. По его словам, её основу войдут планы и мероприятия по «увеличению уровня безопасности жизни и здоровья населения, росту заработной платы, поддержке семей, развитию сельского хозяйства, созданию наиболее благоприятного инвестиционного климата, улучшению экологического состояния республики, увеличению уровня кибербезопасности, а также обеспечению достойной жизни для пожилых людей».