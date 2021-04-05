Тернейский район, Приморский край, 5 апреля, 2021, 09:36 — ИА Регнум. В Тернейском районе Приморье специалисты пресекли незаконную рубку леса — у «черных» лесорубов изъяли добытую древесину и четыре колесных трактора с приспособлениями для трелевочных работ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Вырубка леса

Читайте также: Банду «чёрных» лесорубов задержали в Хакасии

В Новопокровском участковом лесничестве Рощинского лесничества с помощью квадрокоптера выявили факт незаконной рубки дуба в объёме 63 куб. метра.

«Ущерб составил 4,9 млн рублей. На месте преступления правоохранительные органы изъяли 27 сортиментов древесины породы дуб, технику. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, устанавливаются лица, причастные к совершению преступления», — пояснили в правительства Приморья.

С начала года в крае у лесных браконьеров изъяли уже более 10 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хакасии полицейские пресекли деятельность банды «чёрных» лесорубов.