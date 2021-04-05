Вашингтон, , 09:18 — REGNUM Губернатор штата Айова, член Республиканской партии Ким Рейнольдс подписала 2 апреля и законопроект, который позволит людям покупать и носить пистолеты в штате без разрешения, сообщает 4 апреля The Hill.

Оружие

«Сегодня я подписала законопроект, который защищает права законопослушных граждан Айовы согласно Второй поправке [к Конституции США], но при этом предотвращает продажу огнестрельного оружия преступникам и другим опасным лицам», — отметила Рейнольдс.

«Мы никогда не сможем объявить вне закона или помешать каждому злоумышленнику получить оружие, но мы можем сделать так, чтобы законопослушные граждане имели полный доступ к своим конституционным правам, сохраняя при этом безопасность жителей Айовы», — добавила она.

Законопроект, который некоторые защитники окрестили «ношением оружия в соответствии с Конституцией», вступит в силу 1 июля. В его рамках для жителей Айовы становится необязательным получение разрешений на ношение огнестрельного оружия и прохождение проверки анкетных данных при покупке огнестрельного оружия через нелицензированные площадки, включая веб-сайты и оружейные выставки.

Однако, если люди в Айове не захотят получать разрешения, они должны пройти будут проходить проверки биографических данных при покупке у дилера, имеющего федеральную лицензию. Кроме того, как сообщает Associated Press, жителям Айовы, не имеющим разрешения или не прошедшим обучение технике безопасности, будет разрешено носить оружие в общественных местах, включая продуктовые магазины и торговые центры.

Однако законопроект требует, чтобы суды сообщали в базу данных правоохранительных органов штата, когда человек считается не имеющим права владеть огнестрельным оружием по причинам психического здоровья.