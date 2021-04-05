Казань, , 09:18 — REGNUM В Татарии средний темп прироста заболеваемости COVID-19 составляет 0,2%. Наиболее надежной защитой от заболевания является вакцинация. Об этом заявил глава РТ Рустам Минниханов.

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Так, по состоянию на 3 апреля в регионе привились более 145 тыс. жителей. Вакцинация организована в 153 пунктах, в том числе — 50 мобильных пунктов на базе ФАПов, крупных предприятий и мобильных комплексов.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в марте по сравнению с февралем снизилась на 25%, но в целом темпы снижения заболеваемости замедлились. Основной причиной этого, по словам замглавы республиканского управления Роспотребнадзора Любови Авдониной, стали участившиеся нарушения профилактических мер.

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