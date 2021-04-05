Дудинка, Красноярский край, 5 апреля, 2021, 09:17 — ИА Регнум. В порту Дудинка на севере Красноярского края прошли учения спецподразделений Росгвардии и войскового спецназа. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, бойцы отработали действия по нейтрализации преступников на борту контейнеровоза.

Mil.ru Российские солдаты. Арктика

Как отмечается, целью тренировок стало совершенствование работы по обеспечению безопасности на объектах в Арктике. В учениях приняли участие сотрудники полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерова, Новосибирска и Чечни.

Принявший участие в учениях зампред правительства края Анатолий Цыпкалов напомнил о приоритетности развития арктических территорий. Так, в Красноярской Арктике планируется реализация новых крупных инвестпроектов по освоению месторождений нефти, газа, угля, а также цветных металлов. В связи с этим власти просят особое внимание уделитьзащите инфраструктуры.

«Для обеспечения безопасности Красноярской Арктики у нас налажено взаимодействие с Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Красноярскому краю… Только сообща, используя накопленный опыт и передовые технологии, мы сможем противостоять угрозам, возникающим в Арктической зоне», — отметил он.