Москва, , 09:16 — REGNUM В преддверии летнего сезона специалисты анонсируют традиционное увеличение спроса на ряд авианаправлений. Об этом в интервью «Российской газете» заявил глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.

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«Скоро лето, традиционно прогнозируется сезонное увеличение спроса на авиабилеты по наиболее популярным курортным и туристическим направлениям», — сказал Нерадько.

При этом он отметил, что цена на авиабилеты в этой связи вырастет незначительно.

Нерадько также напомнил, что летом 2020 года наблюдалось значительное снижение цен на перелёты: «Авиакомпании — коммерческие организации, которые ведут свою деятельность самостоятельно. Если какой-то перевозчик поднимет стоимость авиаперевозок, это будет его коммерческое решение».

Глава Росавиации также подчеркнул, что ведомство отслеживает текущую ситуацию, и в этой связи можно отметить, что авиакомпании «к вопросу повышения стоимости авиабилетов подходят более чем взвешенно»: «Шаг за шагом мы возобновляем полеты за рубеж. Это положительно сказывается на операционной деятельности авиаперевозчиков, так что скачкообразного изменения тарифов на перевозки не ожидается».