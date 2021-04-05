Хабаровск, , 09:16 — REGNUM Более половины школ в Хабаровске и Хабаровском районе проверили после поступивших сообщений о минировании учебных заведений. Об этом 5 апреля сообщили в министерстве образования региона.

«На 14:00 (07:00 мск) из 72 учреждений проверено 44, взрывных устройств не обнаружено», — приводит сообщение краевого ведомства «Интерфакс».

Также отмечается, что сообщение о минировании поступило на электронную почту чиновников ведомства в 8:30 (01:30 мск) и так как оно «имело неопределенный характер», было принято решение об эвакуации учеников и персонала учебных заведений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что сообщения о минировании получили все школы города Хабаровска.