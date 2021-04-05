Джакарта, , 09:12 — REGNUM Глава национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Индонезии Дони Монардо отправился в провинцию Восточная Нуса-Тенггара, где произошли наводнение и оползни, сообщает Antara.

Чтобы помощь в устранении последствий наводнения на Флоресе, Дони Монардо также привез из Джакарты гуманитарную помощь.

В результате наводнений в провинции погибли 62 человека, 26 человек пропали без вести, девять человек получили ранения, 80 семей пострадали и 256 человек были эвакуированы.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии поручил сотрудникам как можно скорее справиться с последствиями внезапного наводнения и оползней в Нуса-Тенггара.

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