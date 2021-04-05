Ташкент, , 09:12 — REGNUM Служба государственной безопасности (СГБ) Узбекистана пресекла в 2020 году деятельность 67 подпольных групп экстремистских и террористических организаций, сообщили в пресс-службе СГБ.

Спецслужбы республики пресекли четыре теракта и вернули из-за границы 98 граждан Узбекистана, подозреваемых в причастности к экстремистским и террористическим организациям.

Кроме того, по итогам 2020 года из незаконного оборота изъято 747 кг наркотиков, 251 тыс. психотропных таблеток, 594 единицы оружия, 4,8 тыс. боеприпасов и 24,4 кг взрывчатых веществ.

Сотрудники СГБ также разоблачили 102 преступные группы, связанные с незаконной миграцией и торговлей людьми.