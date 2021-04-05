Варшава, , 09:11 — REGNUM Польский вице-премьер-министр, лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский 4 апреля заявил в интервью телеканалу Republika, что «пандемия коронавируса в Польше должна закончиться уже через несколько месяцев».

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"Я глубоко верю, что сейчас правы те, кто дает оптимистичные прогнозы по поводу пандемии SARS-CoV-2 в нашей стране. Уже через несколько месяцев пандемия коронавируса должна закончиться. Я думаю, что решающую роль сыграют вакцинация и коллективный иммунитет», — заявил политик.

Ярослав Качиньский подчеркнул, что во время пандемии жители Польши «показали свою силу».

«И эта сила должна служить нам дальше, только уже для развития, укрепления во всех областях. Особенно в экономике», — добавил он.