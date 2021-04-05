Берлин, , 09:12 — REGNUM Немецкая тюнинговая компания Hofele представила доработанный Mercedes-Benz G-класса с красным интерьером и модернизированным экстерьером. Об этом сообщается на сайте компании.

Салон модернизированного Mercedes-Benz G-класса Пресс-служба Mercedes-Benz

Кузов нового G-класса окрашен в насыщенный оттенок Moonbeam Silver. Также авто имеет чёрные акценты и декоративные элементы из карбона. Вседорожник получил кованные колесные диски размером 24 дюйма и выдвигающиеся подножки.

Салон машины обтянут красной кожей в сочетании с красной алькантарой на стойках и обшивке крыши. На полу уложены шерстяные коврики в тон интерьера. Сам пол багажного отделения выполнен из карбона.

Основной особенностью вседорожника является второй ряд кресел. Специалисты ателье установили кресла, разделённые между собой панелью с блоком управления мультимедийным комплексом, климатическим контролем и беспроводной зарядкой для смартфонов.

Ранее стало известно, что компания Mercedes планирует в США собирать электромобиль eSprinter на базе новой платформы Electric Versatility Platform. В разработку данной «тележки» будет инвестировано порядка 411 млн долларов.

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