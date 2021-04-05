Магадан, , 09:34 — REGNUM По поручению губернатора Магаданской области Сергея Носова снижена цена на сахар в одной из крупнейших торговых сетей Магадана.

Читайте также: В красноярских магазинах ограничили продажу сахара

«Сообщение о завышенной цене на сахар поступило из Центра управления регионом. В минсельхозе пояснили, что в целях поддержания стабильной цены на сахар, в январе предприятие напрямую закупило товар у производителя в Краснодарском крае. Отгруженные контейнеры должны были поступить на Колыму в середине марта, но в связи с неблагоприятными погодными условиями доставка задерживается — три контейнера с сахаром находятся в порту Владивостока», — написано на официальной странице правительства Магаданской области в Instagram.

Чтобы не допустить дефицита, сахар приобретён у оптового оператора в Магадане по 69,90 рублей за кг. Поэтому с учетом допустимой розничной надбавки, конечная цена составила 80 рублей за кг.⠀

«По поручению главы региона достигнута договоренность по отпуску сахара в данную торговую сеть по более низкой (62,2 рубля) цене другим оптовым оператором. В настоящее время сахар продают по цене 71 рубль. При поступлении контейнеров с сахаром-песком цена его реализации будет дополнительно снижена», — пояснили специалисты.

Правительством Колымы решен вопрос о поставке для магаданских предпринимателей более 100 тонн сахара от заводов производителей из Липецкой области. Поступление ожидается в мае.

«Неплохо бы было и другие цены проверять», — пишут подписчики.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Красноярска сообщили об ограничении на продажу сахара в магазинах. В ряде торговых точек сахар отпускают не более 2−5 кг на одного человека.