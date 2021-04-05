Ярославль, , 09:10 — REGNUM В Ярославской области нашли африканскую чуму свиней в паштете. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Ярославской области.

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Паштет с вирусом поступил в регион из Белгородской области. Продукт привезли в 40 магазинов. Отметим, что для людей африканская чума свиней не опасна. При этом использовать такую продукцию запрещает технический регламент.

«Управлением Россельхознадзора по Ярославской области совместно с ветеринарной службой региона оперативно проведены мероприятия по выявлению всего объема поступившей продукции, изъятию ее из оборота и отбора проб для проведения исследований. Результаты исследований ГБУ ЯО «Ярославская областная ветеринарная лаборатория» и ФГБУ «ВНИИЗЖ» подтвердили наличие в паштете генома вируса АЧС. Вся опасная продукция уничтожена. Проведена дезинфекция помещений и мест хранения паштета печеночного с проведением контроля качества дезинфекции», — рассказали в управлении Россельхознадзора.

Паштет печёночный «Классический» произведён ООО «ГРАН-МЭР» в Белгородской области.

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