Уфа, , 09:15 — REGNUM Решение президента России Владимира Путина о передаче Башкирии контроля над «Башкирской содовой компанией» (БСК) является не подарком, а большой ответственностью и знаком большого доверия. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, некоторые жители Башкирии неправильно поняли ситуацию с передачей президентом РФ в собственность Башкирии 38,3% акций предприятия, и еще 11,7% и одну акцию — в доверительное управление. Это не является подарком президента РФ, — пояснил Хабиров.

«Мы должны расценивать это, как большую ответственность и доверие президента. За состояние предприятия будем нести ответственность мы с вами. И здесь конечно предстоит очень серьезно поработать», — заявил он.

Хабиров также напомнил, что всем известно о проблемах предприятия, которое является четвертым по величине в регионе.

«Поэтому я полагаю что для нашей экономики это будет очень хороший толчок для дальнейшего развития», — заключил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что глава Башкирии Радий Хабиров предложил рассмотреть вопрос по открытию рядом с предприятием индустриальных парков, в которых у бизнесменов будет возможность производить на местном сырье продукцию.