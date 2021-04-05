Нововолынск, 5 апреля 2021, 09:09 — REGNUM В Волынской области Украины в городе Нововолынск произошла авария на местной шахте №9. Об этом сообщил мэр города Борис Карпус 4 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник рассказал, что все девять пострадавших были госпитализированы.
Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец обвинил Россию в попытке «остановить и уничтожить» украинские шахты.
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