Нововолынск, , 09:09 — REGNUM В Волынской области Украины в городе Нововолынск произошла авария на местной шахте №9. Об этом сообщил мэр города Борис Карпус 4 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«На большой скорости шахтная клеть опустилась на забой. Девять шахтёров пострадали. Среди них — жители Нововолынска и окрестных сёл», — рассказал он.

Чиновник рассказал, что все девять пострадавших были госпитализированы.

«Некоторые получили ушибы и переломы лёгкой степени. Двое — на вытяжке. Один пострадавший с открытым переломом бедра. Состояние средней тяжести», — добавил Карпус.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Украины, председатель Независимого профсоюза горняков страны Михаил Волынец обвинил Россию в попытке «остановить и уничтожить» украинские шахты.

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