Москва, , 09:08 — REGNUM До четырех лет продлится ремонт атомного подводного обитаемого аппарата АС-31 (неофициальное название «Лошарик»). Об этом 5 апреля сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«На ремонт атомной спецподлодки «Лошарик» уйдет до четырех лет», — приводит его слова ТАСС.

Также источник добавил, что после этого подводный аппарат вернется в состав в боевой состав ВМФ РФ.

При этом уточняется, что в пресс-службе ПО «Севмаш» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), на котором подводный аппарат будет проходить ремонт, не стали комментировать данную информацию.

Отметим, в марте стало известно, что в Центре судоремонта «Звездочка» в Северодвинске закончена операция по выгрузке активной зоны ядерного реактора с аварийной спецподлодки, которая продолжалась в течение месяца.