Челябинск, , 09:05 — REGNUM В Челябинской области на территории торговых центров от COVID-19 привились ещё 1130 граждан. Об этом сообщает региональный минздрав.

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Вакцинация проходила 3 апреля в ТРК Челябинска. Также впервые её провели в некоторых ТРЦ Магнитогорска и Миасса. Бригады медиков, работавшие в пунктах вакцинации, отмечают активность населения.

Как сообщало ИА REGNUM, в торговых центрах граждан начали прививать две недели назад по выходным. Людям делают первую дозу вакцины. За второй им нужно обращаться в медицинские учреждения.