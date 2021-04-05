Оренбург, , 09:04 — REGNUM В Оренбурге проблема бездомных собак все более обостряется. Аукцион на отлов бродячих животных признан несостоявшимся. На конкурс не поступило ни одной заявки, сообщает orenburg.media.

Начальная (максимальная) цена лота составлял 1 млн рублей. Согласно документации, подрядчик должен был обеспечить отлов бездомных животных, их временное содержание, стерилизацию, маркировку и последующий возврат на прежние места обитания. Расходы на одно животное составляли чуть более 3,9 тыс. рублей. В рамках контрактах до 30 сентября предполагался отлов 250 бродячих собак.

Таким образом, сейчас в городе действует только один контракт, заключенный напрямую с приютом для животных на ул. Донгузская. В рамках договора должен быть осуществлен отлов 78 собак. В первую очередь изоляции подлежат наиболее агрессивные собаки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2020 году аукционы проводились неоднократно, но не пользовались спросом.

Между тем, проблема в муниципалитете явно перезрела. В соцсетях горожане признаются, что в городе возникла тупиковая ситуация.

Люди сообщают, что агрессивные собаки разорвали кошку, и на мертвое животное во дворе домов смотрят дети, что негативно отражается на детской психике. До этого в интернете публиковали фото стай собак и жалобы на агрессивных животных.

По данным УЖКХ в Оренбурге числится около 10 тыс. собак при норме в 3 тысячи.

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