Кош-Агачский район, Алтай, , 09:03 — REGNUM В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела о причинении смерти по неосторожности жителя Тувы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, инцидент произошёл вечером 4 ноября в Кош-Агачском районе Горного Алтая.

Обвиняемый хотел запугать убежавших от него жителей соседней республики, пытавшихся похитить лошадей. С этой целью он произвёл пять неприцельных выстрелов из карабина «Тигр-02» по участку берега реки и кустарникам, где спрятался один из конокрадов.

«При этом одним из выстрелов обвиняемый попал в голову последнего, причинив тем самым 37-летнему жителю Республики Тыва телесные повреждения в виде сквозного огнестрельного ранения головы с повреждениями костей черепа и головного мозга, от которых потерпевший скончался на месте происшествия», — отметили в управлении.

Уголовное дело с обвинительным заключением в настоящее время направлено прокурору.

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