Барнаул, 5 апреля 2021, 09:03 — REGNUM Разработка технологии «обновления» вакцины представляет собой немаловажное событие. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя новое достижение Центра Гамалеи, он пояснил:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет за два дня адаптировать вакцину для борьбы с мутациями коронавируса, известил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, речь идет о технологии на основе аденовирусных векторов.