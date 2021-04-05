Барнаул, , 09:03 — REGNUM Разработка технологии «обновления» вакцины представляет собой немаловажное событие. Об этом разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя новое достижение Центра Гамалеи, он пояснил:

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как мы видим, коронавирусу свойственна постоянная изменчивость, приводящая к образованию все новых штаммов. В этой связи закономерно появляются опасения в уменьшении эффективности уже созданных вакцин. Таким образом, разработанные отечественными учеными технологии позволят держать под контролем эпидемию COVID-19, своевременно внося точечные изменения в уже существующую вакцину».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи разработал технологию, которая позволяет за два дня адаптировать вакцину для борьбы с мутациями коронавируса, известил директор центра Александр Гинцбург. По его словам, речь идет о технологии на основе аденовирусных векторов.