Саратов, , 09:03 — REGNUM В Саратовской области коронавирусную инфекцию за сутки подтвердили в 147 случаях. Подобное число заболевших регистрировалось в октябре прошлого года. Всего с начала наблюдения COVID-19 выявили, по информации на 5 апреля, у 55 539 человек. Днем ранее заболели 150 жителей. Выздоровели за все время 50 229 пациентов, или 90,4%, за сутки — 142 человека. Всего скончались 834 саратовца, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Наибольшее число инфицированных за сутки зарегистрировано в Саратове — 81 случай, в Энгельсском районе — 20, остальные — в других муниципалитетах области. Пневмония подтвердилась у 48 пациентов. С начала пандемии проведено свыше 1384 тыс. лабораторных исследований.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области центры занятости населения возобновили личный прием, прерванный из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Прием жителей организован в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Читайте также: Саратовские центры занятости возобновляют личный приём граждан