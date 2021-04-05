Москва, 5 апреля, 2021, 09:01 — ИА Регнум. Главной причиной сокращения численности населения является бедность, считает лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Бедность

«Главная причина — обнищание населения. Почти четверть семей с детьми в России проживают за чертой бедности, и чем больше детей в семье, тем тяжелее ей приходится», — отметил Миронов.

На высокую рождаемость должны работать и здравоохранение, и образование, и экономика, и социальная сфера, полагает депутат.

«Пока демография не поставлена во главу угла деятельности государства, прорыва не будет», — уверен Миронов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в 2018—2020 годах общий прирост численности населения наблюдался в 21 российском регионе, пишут РИА Новости.

При этом в базовом сценарии Росстата заложено двукратное ускорение естественной убыли населения к 2027 году.

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