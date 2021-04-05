Красноярск, , 09:00 — REGNUM Жители Красноярска сообщили об ограничении на продажу сахара в магазинах. В ряде торговых точек сахар отпускают не более 2−5 кг на одного человека.

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По данным ретейлеров, запасы сахара на складах в супермаркетах заканчиваются, а сроки новых поставок неизвестны, передаёт ТВК.

Житель Красноярска рассказал, что в магазине на Воронова он не смог купить 10 кг сахара, так как больше 5 кг на человека там просто не продают. В магазине на улице Тельмана отказались продать больше 2 кг в одни руки.

Представители торговых компаний объяснили этот шаг необходимостью избежать повышенного спроса на эту продукцию.

«Как только началась эта история со слухами о дефиците, мы зафиксировали взрывообразный рост оптовых закупок. Приезжали люди и закупали сахар в очень большом количестве, в каком человек не потребит за полжизни. Мы сделали вывод, что это, скорее всего, различные оптовики», — прокомментировал директор по маркетингу сети гастрономов «Красный яр» и дискаунтеров «Батон» Виктор Бахов.

По его словам, такая ситуация приводит к дефициту для потребителей: покупателей, жителей города:

«Поэтому мы вынуждены были ввести такое ограничение».

Как уточняет портал, проблемы с сахаром начались после сообщения о том, что государство готово выделять отрасли субсидии за продажу продукта по фиксированной цене в 36 рублей за кг. На фоне новостей о заморозке цен на сахар, заводы снизили свою активность, им невыгодно продавать этот товар по фиксированной цене.

Руководитель коммуникационного центра компании «Командор» Дмитрий Болотов подтвердил, что «есть определённые проблемы» с поставкой сахара. Он отметил, что поставщики отгрузили предусмотренные объёмы по договорам, которые были подписаны с Минпромторгом и поставщиками по фиксированным ценам. При этом новые объемы не отгружают, ссылаются на дефицит на заводах:

«Мы ведём переговоры, пытаемся справиться, у нас есть плановая поставка 12 апреля».

Тем временем ретейлеры призывают покупателей не паниковать. Если все начнут скупать сахар, то это только усугубит ситуацию. Информацию о перебоях с поставкой этой продукции уже передали в Минпромторг. В министерстве ожидают, что производители будут соблюдать условия соглашений о заморозке цен и обеспечат своевременные поставки продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, территориальное управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области не видит рисков возникновения дефицита сахара в регионе.

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