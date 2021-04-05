Ярославль, , 09:00 — REGNUM Правительство Ярославской области выставит претензии ООО «Выбор», директором которой является депутат областной думы, председатель комитета по экономической политике Роман Фомичёв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений региона.

Правительство Ярославской области

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Выбор» выиграло госконтракт на строительство 120 квартир для детей-сирот в 2018 году. Квартиры должны были быть сданы в декабре 2020 года, но этого не произошло. Как сообщили в правительстве, контракт с компанией Фомичёва не продлялся.

«По состоянию на 02.04.2021 обязательства по контракту застройщиком не выполнены. Степень готовности объекта на данный момент составляет порядка 70%. Срок исполнения обязательств по контракту не продлялся. Претензионная работа ведется департаментом в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений Ярославской области.

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, контракт предусматривает выплату неустоек за задержку сдачи квартир. Также прописана возможность расторжения контракта в случае нарушения сроков. В этом случае подрядчик может быть включён в реестр недобросовестных. Какие именно санкции планирует применить региональное правительство, пока неясно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Роман Фомичёв был помещён под домашний арест по подозрению в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Что именно вменяют в вину депутату, следствие не разглашает. По данным источников ИА REGNUM, ситуация с квартирами для сирот входит в сферу интересов следствия по делу Фомичёва.

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