Ярославское правительство выдвинет претензии фирме арестованного депутата
Ярославль, 5 апреля, 2021, 09:00 — ИА Регнум. Правительство Ярославской области выставит претензии ООО «Выбор», директором которой является депутат областной думы, председатель комитета по экономической политике Роман Фомичёв. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте имущественных и земельных отношений региона.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ООО «Выбор» выиграло госконтракт на строительство 120 квартир для детей-сирот в 2018 году. Квартиры должны были быть сданы в декабре 2020 года, но этого не произошло. Как сообщили в правительстве, контракт с компанией Фомичёва не продлялся.
Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, контракт предусматривает выплату неустоек за задержку сдачи квартир. Также прописана возможность расторжения контракта в случае нарушения сроков. В этом случае подрядчик может быть включён в реестр недобросовестных.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне Роман Фомичёв был помещён под домашний арест по подозрению в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Что именно вменяют в вину депутату, следствие не разглашает. По данным источников ИА REGNUM, ситуация с квартирами для сирот входит в сферу интересов следствия по делу Фомичёва.