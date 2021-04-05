Владикавказ, , 08:59 — REGNUM В Северной Осетии вновь ввели режим самоизоляции для жителей в возрасте старше 65 лет. Их обязали оставаться дома до конца апреля 2021 года. Указ об этом подписал глава республики Вячеслав Битаров.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

Напомним, ранее с 1 апреля было объявлено о смягчении режима самоизоляции для работающих возрастных граждан. Для трудоустроенных пенсионеров старше 65 лет необходимость соблюдения режима стала носить рекомендательный характер. Указ об этом подписал 30 марта глава республики.

Однако спустя несколько дней режим самоизоляции для пожилых вновь вернули. Теперь новым сроком окончания ограничительных мер названо 30 апреля.

Читайте также: В Северной Осетии освободили от ограничений жителей старше 65 лет