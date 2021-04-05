Рим, , 08:58 — REGNUM За последние сутки на территории Италии было выявлено свыше 18 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает министерство здравоохранения страны.

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По данным министерства, за минувшие 24 часа в стране выявили 18 025 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 3 668 264.

Также сообщается, что за это же время в Италии от COVID-19 скончались 326 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов выросло до 111 030.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 3 441 387 человек прошли вакцинацию от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Италии за сутки был выявлен 21 161 новый заразившийся коронавирусной инфекцией.