Туркестан, Казахстан, , 08:56 — REGNUM Три человека погибли и один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Туркестанской области, сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции.

Авария произошла 3 апреля в 20:30 (17:30 мск) на трассе Самарка — Чимкент. Водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил лошадь, выбежавшую на дорогу. На месте ДТП погибли пассажиры автомобиля: муж, жена и их внук.

Водитель «Тойоты» — зять погибшей пары доставлен в реанимацию Чимкентской городской больницы. По данному факту проводится досудебное расследование.