Уфа, , 08:55 — REGNUM Старт первому экспрессу «Уфа-Кумертау» был дан в Башкирии. Об этом 5 апреля сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По его словам, запуск скоростного поезда «Орлан» на 133 места был произведен 2 апреля. Теперь все желающие смогут за 3 часа 50 минут доехать из столицы Башкирии в Кумертау, хотя раньше это расстояние приходилось преодолевать за 6 часов 50 минут: поезд может развивать скорость до 120 км в час.

Сообщается, что после открытия Южного экспресса на Кумертау в республике намерены осуществить запуск Западного экспресса из столицы региона до Приютово, а также Восточного экспресса от Уфы до Белорецка. На этих маршрутах будут работать комфортабельные поезда «Ласточка», пояснил Хабиров.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии планируют закупить новые составы пригородных электричек.