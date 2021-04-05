Москва, , 08:54 — REGNUM В России с начала 2021 года сделали прививки от клещевого энцефалита более 513 тыс. человек. Всего в этом году планируется привить более 2,1 млн человек, сообщили в Роспотребнадзоре.

Акарицидные обработки уже проведены в ряде регионах России на территории более 4,96 тыс. га. А в Южном и Северо-Кавказском ФО проводятся акарицидные обработки рогатого скота.

На телевидении вышло более 167 сюжетов. Опубликовано более 557 информационных сообщений. Издано более 65 тыс. памяток о защите от укусов клещей.

Как сообщало ИА REGNUM, сделать прививку от клещевого энцефалита можно не ранее чем через месяц после завершённой вакцинации от COVID-19.

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