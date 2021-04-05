Бразилиа, , 08:54 — REGNUM За истекшие 24 часа на территории Бразилии было выявлено свыше 31,3 тыс. новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 5 апреля сообщает минздрав страны.

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По данным министерства, за последние сутки в стране выявили 31 359 новых заразившихся SARS-CoV-2, в результате чего их общее число стало составлять 12 984 956.

Также сообщается, что за это же время в Бразилии от COVID-19 скончались 1240 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов достигло 331 433.

При этом уточняется, что на данный момент в стране 11 357 521 человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, днем ранее в Бразилии за сутки было выявлено 43 515 новых заразившихся коронавирусной инфекцией.