Кызыл, , 08:53 — REGNUM В Туву 3 апреля поступила крупная партия вакцины от коронавируса «Спутник V». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, в партии 7,8 тыс. доз препарата.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация и боязнь третьей волны – все новости»

По ситуации на утро 5 апреля вакцина доставлена на авторефрижаторах в 11 районов. Прививать ей будут преимущественно пожилых жителей.

«Всего в республике создано 39 пунктов вакцинации, в выездной форме вакцинируются маломобильные лица, жители отдаленных местностей, в том числе чабанских стоянок», — добавили в минздраве.

Добавим, что к настоящему времени в республике привито более 14,1 тыс. человек, из них более 3,8 тыс. старше 60 лет. Полный курс вакцинации прошли 10 052 человек, в том числе старше 60 лет — 2384.

Читайте ранее в этом сюжете: Пункты вакцинации от COVID-19 откроют в торговых центрах Тувы