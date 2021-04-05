Барнаул, , 08:52 — REGNUM Предположения Роспотребнадзора о завершении эпидемии к августу 2021 года основаны на вероятности достижении к этому времени состояния коллективного иммунитета, но это лишь самый благоприятный сценарий развития ситуации. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя прогноз Роспотребнадзора, он также отметил:

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Как и любая респираторная инфекция, COVID-19 характеризуется нестойким непродолжительным иммунитетом, а кроме того, постоянно фиксируются мутации коронавируса, что может привести к его способности обходить иммунные барьеры. Все эти факторы препятствуют увеличению иммунной прослойки населения и будут обеспечивать постоянную персистенцию нового коронавируса в человеческой популяции».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что эпидемия коронавируса в РФ может закончиться к августу, известил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев. Его прогноз основан на сезонности вируса и уменьшении заболеваемости COVID-19.

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