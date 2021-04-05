Киев, , 08:56 — REGNUM За минувшие сутки на Украине выявили 10 179 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом сообщила 5 апреля пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

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По данным пресс-службы, за сутки на Украине госпитализировали 3275 человек, а также зафиксировали 254 летальных случая, связанных с последствиями болезни COVID-19.

Наибольшее суточное число заражений коронавирусом выявили в Харьковской и Львовской областях — 1155 и 1121 случай соответственно.

Всего за время пандемии на Украине подтвердили 1 млн 755 888 случаев заражения коронавирусом, 34 587 случаев завершились летальным исходом.

Напомним, сутками ранее на Украине зафиксировали 13 738 случаев заражения, а также 258 смертей, связанных с последствиями COVID-19.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 5 апреля в Киеве вступили в силу жёсткие карантинные ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

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