Сеул, , 09:00 — REGNUM С 6 апреля до конца октября в Южной Корее пройдёт перепись членов семей, разделённых в результате Корейской войны (1950−1953 гг.) с их родственниками в Северной Корее. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства объединения Южной Кореи.

По их словам, перепись позволит получить более точную информацию о разделённых семьях, которую можно было бы использовать в случае достижения договорённости о проведении встреч.

В министерстве подчеркнули, что в ходе переписи могут быть найдены люди, которые не подавали заявок на воссоединение с северокорейскими родственниками.

Отметим, что подобная перепись проводится каждые пять лет, начиная с 2011 года, с целью узнать сколько членов разделённых семей остались в живых и хотят ли они встретиться с родственниками на Севере.

Южнокорейская сторона настаивает на проведении регулярных встреч разделённых семей, в связи с тем, что возраст большинства людей превышает 80 лет.