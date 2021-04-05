Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Американское тюнинг-ателье Platinum Motorsport создало специальный Cadillac Escalade ESV для фотомодели и актрисы Ким Кардашьян. Снимки с автомобилем размещены на странице Paid2Shoot в социальной сети Instagram.

Тюнинговый Cadillac Escalade ESV Paid2Shoot / Instagram

За основу модели был взят длиннобазный Escalade ESV последнего поколения с заниженным дорожным просветом и тонированными стёклами. Похоже, что автомобиль получил модификацию Sport.

Отдельно стоит отметить 26-дюймовые колёсные диски в виде солнышка.

С большой долей вероятности можно сказать, что под капотом модели функционирует 6,2-литровый бензиновый мотор V8 мощностью 426 «лошадей» (623 Нм), который сочетается с 10-скоростным «автоматом» и приводом 4×4.

Напомним, 20 февраля 2021 года Ким Кардашьян подала на развод с рэпером Канье Уэстом, с которым она состояла в браке семь лет. Отмечается, что бракоразводный процесс проходит мирно.

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