Вашингтон, 5 апреля 2021, 08:49 — REGNUM Бывший губернатор штата Арканзас Майкл Хакаби стал объектом критики, после того как он в Twitter заявил о желании «идентифицировать себя как китаец» для того, чтобы добиться расположения крупных китайских корпораций, сообщает 4 апреля New York Post.
Сообщение американского политика стало причиной немедленной негативной реакции в социальных сетях. Многие пользователи отметили резкий рост числа преступлений на почве ненависти, совершенных против Азии в прошлом году.