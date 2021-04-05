Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Бывший губернатор штата Арканзас Майкл Хакаби стал объектом критики, после того как он в Twitter заявил о желании «идентифицировать себя как китаец» для того, чтобы добиться расположения крупных китайских корпораций, сообщает 4 апреля New York Post.

«Я решил «идентифицировать» себя как китаец», — написал 3 апреля экс-губернатор и бывший кандидат в президенты от Республиканской партии, чем вызвал бурю негодования в социальных сетях.

«Я понравлюсь Coke, Delta согласится с моими «ценностями», и я, вероятно, получу обувь от Nike и билеты на игры Главной бейсбольной лиги. Разве не прекрасно жить в Америке?» — продолжил Хакаби, имея в виду компании, критикующие новый закон о голосовании в штате Джорджия.

Сообщение американского политика стало причиной немедленной негативной реакции в социальных сетях. Многие пользователи отметили резкий рост числа преступлений на почве ненависти, совершенных против Азии в прошлом году.