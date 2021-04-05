Грозный, , 08:48 — REGNUM Работа мечетей Чечни будет проверена с целью выявления навязывания верующим чуждой идеологии. Такое поручение отдал глава региона Рамзан Кадыров в ходе встречи с новым мэром Грозного Хас-Магомедом Кадыровым.

«Если есть мечети, в которых пятничный намаз совершается без имама, то совместно с УМВД и ответственными органами необходимо проверить, какая работа там проводится, какие проповеди читают», — цитирует чеченского лидера ИА «Грозный-информ».

В частности, Кадыров отметил, что в ряде мечей прихожане расходятся, не дожидаясь завершения всех видов пятничной молитвы. Как отметил Рамзан Кадыров, жители Чечни живут по законам России и ЧР, с соблюдением норм шариата и национальных традиций, поэтому необходимо не допускать навязывания им чуждых идеологий, в том числе и в совершении религиозных обрядов.