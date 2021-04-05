Каракас, , 08:46 — REGNUM В Венесуэле ограничительные меры, введённые две недели назад, будут действовать ещё в течение как минимум семи дней. О своём решении продлить карантин президент Боливарианской Республики Николас Мадуро объявил накануне, 4 апреля. Об этом сообщает Republic.

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Такой шаг глава республики навал необходимой мерой с целью снижения числа новых случаев коронавируса и смертности от COVID-19 в отдельных регионах Венесуэлы. Он напомнил, что в стране за последние семь дней было зарегистрировано увеличение числа случаев инфицирования коронавирусом на 70%.

Президент также заявил о распространении «бразильских» штаммов SARS-CoV-2, известных как P1 и P2, которые выявлены уже в 13 штатах, включая столицу.

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Так, с 21 марта и по крайней мере до 11 апреля будут открыты только основные службы, включая продовольственные, медицинские, телекоммуникационные и транспортные.

Напомним, в Венесуэле было зарегистрировано 1662 летальных случая смерти. При этом общее количество носителей SARS-CoV-2 уже превысило 166,1 тыс., из которых 1786 были зарегистрированы за последние 24 часа, что является самым высоким показателем с начала пандемии.