Салехард, 5 апреля 2021, 08:45 — REGNUM В Ямало-Ненецком автономном округе выросла стоимость проезда между Салехардом и Лабытнанги. Об этом сообщается на сайте регионального департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.
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Цена поездки на маршруте №100 составит 130 рублей, вместо прежних 100 рублей.
Актуальное расписание движения межмуниципальных рейсов размещено на сайте департамента.