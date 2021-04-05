Нур-Султан, , 08:45 — REGNUM Защита соискателей на степень PhD в Казахстане станет возможна без написания диссертационной работы. Об этом 5 апреля на своей странице в Facebook написал министр образования и науки республики Асхат Аймагамбетов.

По его словам, защита будет возможной при публикации статей в сильных изданиях. «Одного обзора и двух статей в журналах Q1-Q2 WoS, в которых докторант является первым автором или автором для корреспонденции», — уточнил министр.

Он считает, что вводимые изменения расширят возможности для проведения исследований без ущерба для качества научных результатов. Вместе с тем докторант может выбрать и обычный вариант написания диссертации.

Аймагамбетов добавил, что защита будет проходить в прямом эфире и транслироваться в интернете. Кроме того, диссертационные советы будут формироваться с учетом международного опыта.