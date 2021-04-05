Сеул, , 08:53 — REGNUM Уход южнокорейской компании LG Electronics Inc. из мобильного бизнеса обусловлен убытками. Об этом говорится в нормативной документации компании, сообщает агентство Yonhap.

Компания прекратит выпуск и продажу мобильных телефонов с 31 июля в связи с «длительным спадом и жёсткой конкуренции в отрасли». Всего два месяца назад в LG заявляли, что подразделение мобильного бизнеса открыто для «всех возможностей».

Мобильный бизнес компании терпит убытки со второго квартала 2015 года. В 2020 году совокупные операционные убытки составили $4,4 млрд. LG намеревалась продать мобильный бизнес вьетнамской Vingroup или германской Volkswagen, но, как утверждают инсайдеры, переговоры не увенчались успехом.

Как сообщало ИА REGNUM, руководство LG намерено сосредоточить усилия и ресурсы в других сферах, включая производство компонентов для электромобилей и робототехнику.

Читайте также: Компания LG заявила о прекращении производства смартфонов