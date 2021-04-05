Мехико, , 08:43 — REGNUM За минувшие сутки на территории Мексики от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 136 пациентов и потому их общее число превысило 204,1 тыс. Об этом 5 апреля сообщил замглавы минздрава страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети в Twitter.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новые штаммы и скандалы с вакцинами — все новости»

По его информации, на сегодняшний день суммарное количество летальных исходов от нового заболевания в стране возросло до 204 147.

Также указывается, что общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране в настоящее время составляет 2 250 458, из которых 1263 были выявлены за последние 24 часа.

Напомним, днем ранее в Мексике за сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались 157 пациентов.