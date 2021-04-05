Москва, , 08:41 — REGNUM В России потребители в основном жалуются на технически сложные товары, особенно бытового назначения (21%), и применение законов о защите прав потребителей (13%). Это выяснилось в ходе горячей линии, проведенной Роспотребнадзором.

Также граждане жаловались на нарушения при продаже товаров онлайн (10%), услуги ЖКХ (8,5%), финансовые (5,6%), туристские (4,8%), медицинские (3,2%) и транспортные услуги (3,1%).

Кроме того, в топ-10 жалоб потребителей вошли оплата товаров онлайн (2,3%) и образовательные услуги — 1,1%. Всего на горячую линию поступило более 33 тыс. обращений. Составлено 1800 претензий, 360 обращений в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в России порядка 80% всех нарушений прав потребителей касаются неправильного информирования покупателя о цене.

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