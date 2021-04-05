Новосибирск, , 08:41 — REGNUM Территориальное управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области не видит рисков возникновения дефицита сахара в регионе. Об этом сказано в официальном сообщении надзорного органа.

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«Федеральная антимонопольная служба внимательно следит за соблюдением соглашений об установлении предельных цен на масло подсолнечное и сахар-песок. Служба не подтверждает нарушение поставок и перебои с закупкой сахара. Результаты мониторинга показывают, что соглашения соблюдаются». — пояснили в ФАС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее СМИ известили о дефиците сахара в Красноярске. Отмечалось, что несмотря на ограничительные меры, введенные розничными сетями, в магазинах опустели полки.